Miguel Ángel Rodríguez, sobre las palabras de Elisa Beni: "'Bocachancla' no se quién me llama, hay gente que me llama así pero cuando la pillé se va a enterar"

Miguel Ángel Rodríguezse ha sentado hoy en el plató de Espejo Público un día después de declarar como testigo en el Tribunal Supremo. Es la primera vez que el jefe de gabinete de la presidente de la Comunidad de Madrid concede una entrevista en televisión después de que el pasado marzo saliera a la luz el caso de las filtraciones de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso.

En el plató estaba escuchando atentamente la periodista Elisa Beni, que ayer publicó en un medio digital las siguientes frases sobre el jefe de gabinete de Ayuso: "Miguel Ángel Rodríguez es un bocachancla, un manipulador y un macarra de la comunicación, pero es evidente que no delinquió al pasar a los periodistas correos, evidentemente autorizados por el justiciable, y llamarlo a declarar como testigo sólo fue otro artificio propagandístico socialista que les explota en las manos" Susanna Griso le ha leído estas palabras a Rodríguez quién ha contestado entre risas lo siguiente: "bocachancla no se quien me llama, hay gente que me llama así pero cuando la pillé se va a enterar".

Miguel Ángel Rodríguez le da la 'razón' a Elisa Beni

La periodista ha reflexionado también sobre el caso de las filtraciones y le ha comentado a Rodríguez que "bajo ningún concepto la lógica permitía pensar que desde la Comunidad de Madrid se había filtrado un correo que atentaba contra el derecho de defensa y la presunción de inocencia del novio de la presidenta" Miguel Ángel Rodríguez ha contestado a Beni e incluso le ha dado la razón en algunas de sus afirmaciones: "Tienes razón, no ha sido González Amador el que ha declarado nada a la Fiscalía ha sido su abogado, él nunca se ha declarado confeso de nada".

