"Es mentira que José Bretón haya confesado en la cárcel"

José María Sánchez de Puerta ha condenado enérgicamente el acoso que, según él, está sufriendo la familia de José Bretón por parte de la de Ruth Ortíz. "Las fuerzas de seguridad tendrían que tomar cartas en el asunto porques esto roza el código penal", al tiempo que ha reconocido que su cliente se siente "muy preocupado" por todo esta indignación contra sus padres y hermanos.

Asimismo, Sánchez de Puerta ha desmentido que su defendido haya confesado a otros presos de la cárcel de Alcolea que fuera a confesar nada. "Es un comentario totalmente gratuito, infundado y que jamás haya podido salir de su boca". Pero, sin embargo, no ha desmentido que Bretón se encuentre desesperado en la prisión, "es lógico porque el cree que no tiene ninguna razón para estar en prisión. A estas alturas, estoy convencido que si no ha dicho nada es porque no lo sabe".