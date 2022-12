Mayte Zaldívar considera su condena "arbitraria y discriminatoria" y recurre al TC

Espejo Público ha hablado con Alfredo Herrera, abogado de Mayte Zaldívar, quien ha asegurado que la sentencia del Tribunal Supremo no aplica un trato igualitario en ambos casos. En el recurso, con el que Zaldívar pretende evitar la cárcel, se apela a la "igualdad de trato en circunstancias iguales",algo que, según el abogado de Zaldívar no se ha aplicado pues la cantidad blanqueada por Isabel Pantoja y por Mayte Zaldívar es similar y las respectivas condenas no lo son.

El juez ha considerado el tiempo de comisión del delito como una circunstancia diferenciadora. Esto es, el magistrado considera que el mayor tiempo de convivencia de Mayte Zaldívar y Julián Muñoz implica una mayor responsabilidad de la exmujer del alcalde. "Lo que el juez no puede hacer es aplicar a una, esa diferenciación por circunstancias personales y a otra no sin una explicación razonable, " ha explicado el abogado a los micrófonos de Espejo Público. Sin embargo para Herrera, la duración de la relación sentimental de una y otra no resulta un criterio sólido."La cantidad blanqueada sería mucho más grave en Isabel Pantoja que en la mitad de tiempo ha blanqueado la misma cantidad".

El conocimiento de los hechos delictivos cometidos por Muñoz es otra de las claves de la sentencia. Para Alfredo Herrera "el desconocimiento de Isabel Pantoja era mucho menor que el de Mayte Zaldívar pues, cuando la cantante comenzó su relación, Julián Muñoz ya tenía procesos judiciales abiertos". Si el recurso no prospera, Herrera recurrirá al Tribunal de Estrasburgo. "LLegaremos hasta el final" ha asegurado. La exmujer de Julián Muñoz tiene 1 año para conseguir la rebaja de la condena y así evitar la entrada en prisión.