Julita Cuquerella: "Yo sólo soy una secretaria y nada más"

Madre de siete hijos y con fuertes creencias religiosas, Julita Cuquerella ha demostrado ser una trabajadora fiel, siempre al lado de Iñaki. Su nombre salió a la luz tras la publicación de unos correos electrónicos firmados por ella y relacionados con el Caso Nóos.

Ahora, el juez le ha llamado a declarar. Por ella pasan varios asuntos claves de la investigación. Según sus declaraciones, se limitaba a cumplir las órdenes del Duque y a enviar los contratos al supuesto testaferro.

"No me gusta hacer declaraciones. Yo sólo soy una secretaria y nada más. He escuchado muchas cosas que son inciertas" asegura la secretaria de Iñaki Urdangarín.

Asegura que su hijo de 13 años se ha asustado por todo lo que está escuchando de su madre. La situación no le es agradable y admite que no le gusta hablar con la prensa.

"Sobre la falsedad o no de lo que se publica, no me sorprende nada. De lo que ha transcendido hay cosas que son ciertas y cosas que no lo son. La verdad ya saldrá" confiesa Julita.