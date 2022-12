El juez da un plazó 15 días a un divorciado para pagarle la pensión a su ex mujer

Juan Antonio asegura que no puede hacer frente a los 3.700 euros que adeuda a su ex mujer en concepto de pensión porque está en paro y no hay forma de que nadie se lo preste. Ha asegurado en Espejo Público que incluso ha solicitado el indulto, pero que el juez lo ha rechazado.

"No se cómo la voy a poder pagar, si hace tiempo que no tengo trabajo, igual mi ex mujer cree que me he quedado en paro adrede para no pagarle", asegura Juan Antonio que ahora está casado y es padre de dos niños pequeños.