El juez no devolverá los huesos de Las Quemadillas a Ruth Ortiz

El juez que instruye el caso de los niños desaparecidos de Córdoba, Rodríguez Laín, ha elaborado un auto judicial en el que desestima la petición de Ruth Ortiz de entregarle los restos encontrados en Las Quemadillas. "Se trata de una de las más dolorosas medidas que he tomado en mis 21 años de ejercicio profesional", sostiene. La madre de los pequeños Ruth y José había hecho un llamamiento a la desesperada para que se le entregaran los restos y poder darles a sí sepultura. Sin embargo, esta petición no se podrá llevar a cabo hasta que no exista una sentencia firme sobre le caso, según se desprende del auto del juez Rodríguez Laín.

Además el juez afirma que Rafael Bretón, el hermano de José, no será imputado. En contra también de la petición de la mismísima Ruth quien lo considera responsable de haber manipulado y obstaculizado la investigación sobre el paradero de sus hijos.