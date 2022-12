Juan Costa: "Hay que fomentar las políticas activas de empleo"

Según la Encuesta de Población Activa (EPA) difundida hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el número de parados llegó a 5.965.400 y la tasa de paro se situó en el 26,02% de la población activa a cierre de 2012. Juan Costa, ex ministro y colaborador de Espejo Público en su Observatorio Económico, ha asegurado que no se recuperará el empleo hasta mediados del 2014. "El Ejecutivo debe volcarse en políticas de empleo porque no habrá crecimiento hasta que no descienda el paro".

Costa se ha mostrado optimista por las políticas que está realizando el Gobierno aunque ha advertido que el año 2013 será todavía un año muy "complicado". Asimismo, ha afirmado que "España tiene un modelo muy caro de Estado". Asegura que los dos principales partidos deben ponerse de acuerdo para reducir este gasto, si no lo hacen, Costa cree que "nuestra economía no saldrá bien parada".