José Luis Martínez- Almeida anuncia "una bajada de impuestos importante en 2023 para todos los madrileños"

José Luis Martínez- Almeida, alcalde de Madrid, se ha tomado este viernes Un café con Susanna en Espejo Público. Señala que desde el Ayuntamiento ya han aprobado un plan de eficiencia y ahorro energético que incluye a los edificios del Ayuntamiento en relación con la calefacción y el aire acondicionado y el alumbrado de los edificios públicos. En la capital mantienen un contrato a coste fijo del alumbrado para la vía pública pero están sustituyendo farolas y bombillas por luces led. Lanza el guante al Gobierno "porque parte de los fondos europeos podrían ir a la renovación del alumbrado público".

Sobre las ayudas a las comunidades de propietarios con calefacción central que ha anunciado el Gobierno, no cree que sea razonable que se haga con cargo a la deuda de las generaciones futuras. Pide al Gobierno una estrategia precisa y continuada en el tiempo. Recuerda que hace 16 meses los españoles estaban ya pendientes de a qué hora poner la lavadora y ahora están pensando en ducharse con agua fría. "Convendría que el Gobierno pusiera un paquete de medidas encima de la mesa y los ciudadanos tuviéramos claro en qué consiste y la tramitación fuera sencilla".

Cree que los fondos europeos no llegan como deberían y la tramitación es lenta. Además considera que la responsabilidad de que esos millones lleguen no se estén ejecutando correctamente. "Pretender que fuésemos capaces de ejecutar 140.000 millones era irreal. Algunos lo avisamos y dijimos que las ayudas se gestionaran desde la colaboración público privada y no desde las administraciones", afirma.

Convendría que el Gobierno pusiera un paquete de medidas encima de la mesa y los ciudadanos tuviéramos claro en qué consiste y la tramitación fuera sencilla"

Destaca Martínez- Almeida que desde el Ayuntamiento de Madrid planteaban una bajada del IBI a todos los niveles en los últimos presupuestos y Vox no se sentó a negociar. Desde el consistorio negociaron con 4 concejales del grupo mixto que no vieron bien bajar el IBI a todos los madrileños sino a bienes inmuebles con un valor catastral determinado, una propuesta que ha sido denegada por los servicios jurídicos.

Anima a todos los que quieran bajar los impuestos que apoyen los presupuestos para el año 2023 del Ayuntamiento de Madrid porque habrá bajada de impuestos importante y para todos los madrileños. Cree que Vox "tiene urgencia electoral que le hace pegar bandazos en la votación de los presupuestos".

Encuestas favorables de cara a las elecciones minucipales

A 7 meses de que se celebren las elecciones municipales apunta que su equipo de Gobierno maneja encuestas propias que les sitúan en un porcentaje de voto por encima del 40% en el entorno de la mayoría absoluta. Los sondeos les dibujan una mayoría amplia que permita "un Gobierno estable con políticas necesarias pata Madrid". No quiere confiar en las encestas y espera culminar el trabajo en los 7 meses que tienen por delante. "Hay que presentarse a las elecciones con el balance de un buen Gobierno y un trabajo bien hecho".