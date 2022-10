Almeida explica la "escena surrealista" que se vivió el 12 de Octubre a la llegada de los Reyes: "No abráis"

Dos días después de la celebración de la Fiesta Nacional, José Luis Martínez Almeida, ha tomado un café con Susanna Griso en Espejo Público y ha contado los entresijos del 12 de Octubre y sobre todo del retraso de Pedro Sánchez que hizo esperar a los Reyes.

El presidente del Gobierno se defendió de quienes le acusaron de fallo de protocolo asegurando que salió "cuando me han dicho". En las imágenes del desfile se puede ver cómo una persona indica al coche que traslada a sus Majestades que aminore el ritmo a escasos metros de la parada. En esos instantes ya se empezaba a vislumbrar que algo ocurría y nadie tardó en apreciar que Sánchez que debía haber llegado ya todavía no estaba en su sitio.

"Con mezcla de incredulidad y de tensión" asegura Almeida que vivió esos instantes, además asegura que "Pedro Sánchez cometió un error de cálculo del tiempo" y recuerda que "esto que hizo este año lo hizo también el año pasado cuando llegó apenas 10 segundos antes de los Reyes con la intención clara de que no se pudieran producir abucheos".

El alcalde de Madrid no tiene dudas de que "se equivocó" Sánchez y explica que en el Protocolo que a ellos les envía el Gobierno de la Nación dice que el presidente va a llegar a las 10:55 horas "y todos sabemos que el protocolo se cumple sí o sí, salvo que uno no quiera cumplirlo".

Almeida sigue relatando lo ocurrido y cuenta que "cuando llega el coche de sus Majestades se produce la escena más surrealista que es cuando van a abrir las puertas y se escucha: 'no abráis, no abráis'".

Desde el Ejecutivo se ha pretendido restar importancia a este "fallo" destacando que fueron apenas unos segundos y Almeida puntualiza que "el respeto a las instituciones no se mide en tiempo" y añade "exige especialmente atención y cuidado y no pensar antes en los abucheos".

Preguntado por su opinión sobre los silbidos y los abucheos que recibió el presidente del Gobierno, el alcalde contesta: "Por un lado los silbidos son una muestra del hartazgo de la ciudadanía, pero yo no lo oculto, el día de la Fiesta Nacional, con sus Majestades los Reyes, que son quienes tienen que ser el centro de atención... a mí no me gustan los silbidos, pero tiene todo el derecho la gente a expresarse, pero creo que en términos institucionales ese día toda la atención debe ser para quienes representan la unidad".

Ahorro energético

El alcalde ha dado las pinceladas de los esfuerzos de ahorro y eficiencia energética en los que trabaja el Ayuntamiento.

"En el mes de junio hicimos un plan de eficiencia y ahorro energético que aprobamos en Junta de Gobierno y en el cual establecíamos unas reglas de funcionamiento dentro de los edificios dependientes del Ayuntamiento en relación tanto con la calefacción, aire acondicionado y alumbrado de edificios públicos. Respecto a lo que es el alumbrado de la vía publica tenemos un contrato que tiene un coste fijo por lo tanto no es tan grave la situación pero sí estamos haciendo obras de sustitución de bombillas y farolas por luces LED".

En este aspecto el regidor ha lanzado un guante al Gobierno pidiendo una línea de ayudas de los fondos europeos para la renovación del alumbrado público. Además, Almeida ha reprochado al Ejecutivo que "todo se haga con cargo a la deuda y con cargo a generaciones futuras" en relación al último paquete de ayudas anunciado y critica también que "convendría que de una vez por todas el Gobierno pusiera un paquete de medidas encima de la mesa y de una vez por todas supiéramos en qué consiste y que desde el punto de vista de la tramitación fuera sencilla".

De cara a las elecciones

Optimista, pero con prudencia, así se ha mostrado Almeida al ser preguntado por las encuestas que maneja de cara a 2023. "Tenemos algunas encuestas propias que son buenas, que son datos que avalan la gestión que hemos realizado, que no sitúan en un porcentaje de voto por encima del 40%, ya en el entorno de la mayoría absoluta, y por tanto lo que sí nos dicen es que estaríamos en condiciones de conseguir una mayoría amplia y un gobierno estable" pero avisa: "Lo que no podemos hacer es confiarnos".