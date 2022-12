El hombre atrincherado se quita la vida tras estar 20 horas encerrado en su bar

Los agentes realizaron intentos de entrada desde las 18.00 horas del pasado martes, cuando se han escuchado numerosos disparos, aunque ninguno con armas de fuego, y se han lanzado gases para intentar que "sintiese la necesidad de salir a respirar", según ha explicado María Pilar Forniés, portavoz de la Jefatura Nacional de Policía en Zaragoza. Sin embargo, Luis Pedro R.G., de 63 años y nacionalidad española, se ha desplazado a una estancia más pequeña, en la que se ha suicidado sobre las 18.50, una decisión que ha "sorprendido" a los agentes.

La Policía Nacional ha informado de que no ha habido rehenes y que un negociador ha permanecido en todo momento en el lugar. Las negociaciones, dilatadas durante casi 20 horas, tenían como objetivo que saliese por voluntad propia y se había accedido a algunas peticiones, como que pudiese fumar o hablar con los familiares, que han intentado convencerle de que depusiera su actitud. Sin embargo, sobre las 18.00 se ha tomado la decisión de entrar ya que no veían "ningún avance" y no se podía continuar indefinidamente con la situación.

A mediodía, la Policía intentó realizar pequeñas incursiones en el bar, con la intención de poder mantener una conversación con el atrincherado. Sin embargo, tal y como señalaban fuentes de la Policía Nacional, no entraron en el local "porque el acceso es complicado". Estas mismas fuentes aseguraban que estaban esperando a que Luis Pedro se cansase y se durmiese para "poder entrar al bar".

La portavoz de la Policía Nacional ha explicado que Luis Pedro se mantuvo hasta el final "sereno", aunque "se mostraba cansado y agotado". El hombre ha utilizado un arma de fuego de pequeñas dimensiones para quitarse la vida. Finalmente, se ha trasladado al lugar la Hermandad de la Sangre de Cristo para recoger el cadáver.

También se habían desplazado la expareja sentimental, la madre, la hermana y el hijo del hombre atrincherado para tratar de convencerle y una camarera del local incluso ha llegado a hablar con él.

Allí se encontraba desde este lunes un operativo de los GOES (Grupos Operativos Especiales de Seguridad, similares a los GEO) de la Policía Nacional y agentes de la Policía Local, que habían cortado las calles aledañas, según informaron las mismas fuentes.

Al parecer, una discusión con su expareja fue el detonante del suceso, según han informado fuentes policiales. "En ningún momento me encerró dentro del local y tampoco nunca antes se había puesto en actitud agresiva conmigo por lo que pienso que solo es una forma de llamar la atención", aseguraba Fátima, la expareja de Luis Pedro, quien a pesar de no querer aclarar los motivos de la discusión, ha afirmado que "el revólver que acompaña a Luis Pedro ha sido comprado recientemente".

Fuentes cercanas a Luis Pedro aseguran que el desencadenante pudo ser "el préstamo de entre 30.000 y 40.000 euros que hizo a Fátima antes de que ésta le abandonase".

Vecinos y curiosos han permanecido durante todo el día junto al cordón policial, que abarca desde la plaza de Europa hasta la misma calle en la que se encuentra el bar.