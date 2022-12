"No hay ningún resto animal en la hoguera de las Quemadillas"

Francisco Etxeberria, el forense que analizó los huesos encontrados en la finca de las Quemadillas y que determinó que se trataba de restos humanos, ha desmentido en Espejo Público que en la hoguera existieran restos que no fueran humanos. "La evidencia física determina que entre los restos encontrados en la hoguera no existen restos faunísticos además está avalado por un informe documentado".

El doctor se ha ratificado en sus conclusiones a pesar de que José Bretón insistió durante su declaración que solo había quemado restos de corderos, perros y gatos. "En la hoguera no existen ningún tipo de restos de animales ni siquiera de dientes de animales", dice Etxeberría.

"A veces los ojos no ven más allá de lo que ya conocen y cuando no encuentran lo que buscan dicen que no hay nada". Se trata de una frase forense que, según el doctor Etxeberria, puede estar detrás del error en la identificación del origen de los huesos del primer informe forense.