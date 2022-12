Gemma Mengual: "Anna Tarrés impidió que yo regresara a la competición"

Hablar de Gemma Mengual es hacerlo de una de las mejores deportistas españolas de todos los tiempos. Su palmarés en la natación sincronizada es envidiable. Ahora, acaba de publicar "El agua o la vida", un libro en el que relata su carrera profesional en las piscinas. En este libro, Gemma asegura que le hubiera gustado despedirse de la competición en los mundiales que se celebraron en Barcelona y que podía haber llegado incluso a competir en los Juegos Olímpicos de Londres. Sin embargo, su regreso a la competición chocó frontalmente con la postura de Anna Tarrés, la entonces seleccionadora nacional. "Tuve una entrevista con ella en la que le comuniqué mi intención de regresar. Pero me dí cuenta de que ella (Tarrés) tenía en la cabeza la idea de que no volviera".

Mengual no se explica las razones que pudieron influir en Anna Tarrés para que ella no regresara. "Lo cierto es que no había cambiado nada, solo que era madre. Pero, cuando intento volver, me encuentro un muro y ese muro es Anna Tarrés".

Gemma Mengual es ahora secretaria técnica de la Federación Española de Natación, un cargo que, según ella, hubiera aceptado igual si la entrenadora del equipo hubiera sido Anna Tarrés. "El que yo sea asesora técnica del nuevo equipo no tiene nada que ver con que ya no esté Anna al frente del equipo. Me lo han propuesto y he aceptado".

En cuanto a las acusaciones de varias componentes del equipo español de natación sincronizada sobre los presuntos malos tratos de Tarrés al frente del combinado nacional, Gemma Mengual ha asegurado que "nunca presencié maltrato físico conmigo, pero eso del maltrato es muy subjetivo. Lo cierto es que te sentías muy controlada".