La familia del novio de María Isabel asegura que ella era muy celosa y tenía problemas

El novio de María Isabel ha declarado a su salida de la comisaría, donde ha prestado declaración que "no tuvo ninguna pelea" con María Isabel y que solo le dijo las razones que rompía la relación. "No discutimos ni nada pero le dije que no quería seguir más. Como la ví afectada, me ofrecí a llevarla a su casa pero ella no quiso", asegura. Rafa no ha querido contar los motivos que le llevaron a romper con María Isabel.

El misterio sobre lo que pudo pasarle a María Isabel continúa. La relación que ambos mantenían durante unos 4 años era "como la noche y el día", según relata la propia hermana de Rafael, "se querían un montón, pero por cualquier cosa ella hacía un mundo", dice. Esta mujer apunta a que María Isabel tenía problemas psicológicos y que era muy celosa. "No se lo que pudo pasar. Igual le dio un brote psicótico de esos que le daban pues ya le dió uno en mi tienda. Se quedaba parada y había que ayudarla. No se lo que pudo ser", afirma. "Ella le controlaba todo, el Facebook, el correo... todo. Se metió en el ordenador de mi hermano y vio un mensaje de una muy buena amiga de Rafa. Llamó a la chavala amenazándola diciendo que si no le daba vergüenza haber roto una relación".