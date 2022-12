Espejo Público pasa 24 horas con Lucía Etxebarría

No solo es una genial escritora, Lucía Etxebarría es una mujer que nunca se muerde la lengua. La hemos acompañado para conocer su otra cara. Ya conociamos su lado público, pero hemos conocido a la otra Lucía. Para empezar, nos habla de adicciones. "Yo he probado de todo, todas las drogas del mundo, pero me dije que era una soberana tontería. Sí tuve un problema y fue con el alcohol y llegado un momento, después de tener a mi hija me dije que ya no bebo más".

Lucía Etxebarría lo ha pasado muy mal, asegura. "Tienes que estar mal de la cabeza para juzgar a alguien por su físico. Abres Twitter y de los 100.000 trolls que tengas 75.000 te llaman gorda", reconoce. Lucía vive en un barrio popular de Madrid. "Para alguien como yo es imprescindible estar en contacto con la gente y conocer el tejido social de tu entorno. Aquí vives como en un pueblo, es maravilloso", comenta.

"Reconozco que he cometido un error gordísimo que he pagado con sangre y lo peor es uq he perdido toda la confianza el ser humano", se lamenta Lucía Etxebarría