El abogado de la infanta confiesa que no se contempla que no se aplique la doctrina Botín, ya que están convencidos de las razones que existen en su derecho. No contemplan otra posibilidad y dejarán la decisióin en manos de la sala.

Miquel Roca ha declarado que no han preparado la declaración de la infanta y que en caso de que fuese necesario, se realizaría a partir del mes de febrero.