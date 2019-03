Sara, amiga de uno de los jóvenes de la Arandina C.F.: "Se les ha tachado de algo que no son muy rápido "

FUTBOLISTAS DE LA ARANDINA C.F.

'Espejo Público' habla con Sara, amiga de Lucho, uno de los jóvenes de la Arandina C.F. en prisión y confiesa que "el día que me enteré no me lo creía". Sara conoce a Lucho desde hace 15 años, está destrozada y ataca a los medios de comunicación, "se les ha atacado muy rápido de manera muy brusca y se les trata de lo que no son", asegura Sara y añade que quieren "limpiar su imagen".