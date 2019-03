Miguel Sebastián: "Los datos de la EPA son peores de lo esperado"

Miguel Sebastián, el que fuera ministro de Industria con el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y colaborador habitual de Espejo Público en su observatorio económico, se ha mostrado decepcionado con los resultados de la EPA que se han anunciado hoy.

"Son datos peores de lo esperado en un trimestre que no suele ser bueno. Pero nos habían vendido que tanto la campaña de Navidad como el comienzo del año habían ido muy bien, pero eso no parece que se haya traducido en creación de empleo", afirma. Sebastián cree que realmente no se está creando empleo. "Lo que ocurre es que bajan los activos. O bien la gente se marcha fuera, o se están desenganchando del mercado de trabajo".