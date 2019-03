Javier Arenas: "Puigdemont y los que le apoyan han convertido la política catalana en un esperpento"

Javier Arenas, senador del Partido Popular, atiende a 'Espejo Público' durante la sesión del Senado, paralelamente al pleno del Parlament de Cataluña, y asegura que "son momentos complicados y difíciles" y que se trata "de la recta final de la sesión del Senado". Susanna Griso hace referencia a la aplicación del artículo 155 y que se proceda a la votación, Arenas hace conocedor el dato de que "la pasada noche se aprobó por mayoría en la Comisión Parlamentaria".

Este jueves el programa entrevistó a Javier Arenas, en palabras del senador del Partido Popular "en un momento clave", cuando parecía que Carles Puigdemont iba a adelantar elecciones, así se había filtrado tras la reunión con los miembros del ejecutivo catalán y Arenas aseguró que primero "quería escuchar al president de la Generalitat", pero garantiza que "no tenía datos e intenta estar bien informado".

Puso de manifiesto que "la mera convocatoria de elecciones no suponía en absoluto restablecer la legalidad constitucional y estatutaria en Cataluña", y desgraciadamente "llevaba mucha razón".

Javier Arenas lamenta que en el día de hoy "nos encontramos con una declaración de independencia en el Parlamento de Cataluña", se pregunta "dónde estaríamos si en el día de ayer se hubieran convocado las elecciones y un día después se proclamase la república".

Desgraciadamente "el señor Puigdemont y los que le apoyan han convertido la política catalana en un esperpento, y es solamente responsabilidad suya" afirma Arenas.

"Siempre hay medias verdades y confusión por parte de alguien", asegura enfadado el senador del Partido Popular y añade que "estamos donde estamos porque hay un solo responsable que es el señor Puigdemont y los compañeros extremistas que le han acompañado en este viaje tan desafortunado".

Sobre las elecciones catalanas es partidario de que "si el señor Puigdemont hubiera convocado elecciones conforme a la legalidad constitucional, hubiera acatado la Constitución y el Estatuto, el escenario hubiera sido completamente distinto" y reitera que lleva razón y solo hay que fijarse en que "el PSOE ha retirado su enmienda".

¿Le preocupa la aplicación del artículo 155 en Cataluña? Javier Arenas dice que no cree "que haya ninguna persona responsable en España que no esté preocupada" y añade que "no está en absoluto contento" y que tiene mucha "preocupación", pero también es un momento de "firmeza y prudencia".