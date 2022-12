Un Guardia Civil en Cataluña: "Nos empujaron y pusieron niños delante para evitar que entráramos"

"Por nuestra parte no vamos a abandonar nunca a nuestros ciudadanos", asegura el Guardia Civil

¿Participó en las cargas? Él participó en los grupos que se encargaron de retirar urnas en varios colegios. Asegura que "se ha magnificado todo", las imágenes son de únicamente 6 o 7 colegios de casi 100 colegios en los que se retiraron urnas. Allí hubo "una presión mayor" que en el resto, se supone que estaban de forma pacífica y "estaban agarradas y pusieron a los niños por delante".

Dado el resultado y la repercusión internacional, y la quiebra que ha comportado en Cataluña y en España, ¿no era mejor haberse replegado, echarse hacia atrás y no actuar? El Guardia Civil no está de acuerdo con eso, asegura que cuando "los Mossos d'Esquadra recibieron la orden de no actuar debieron de haber llamado a la Fiscalía que eran los que les habían ordenado retirar las urnas para decirles que les habían dado una contraorden".

¿De qué sirve retirar urnas en 6 colegios de 2.300? "Nosotros cumplimos las órdenes que nos dan", asegura el Guardia Civil, "no hemos ido porque nos ha dado la gana, se nos ha reclamado como apoyo a los Mossos d'Esquadra".

"Nuestros políticos deberían haber evitado llegar a este punto, nos han fallado"

Está indignado porque "no ha habido ninguna detención por la fuerza y la resistencia puesta contra las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad", y asegura que "a nadie le gusta ver cómo arrastran una persona del pelo".

El Guardia Civil apunta a que "el artículo 155 se tendría que haber aplicado hace mucho tiempo", y que llegados a este punto "hay niños que no quieren ir al colegio y mujeres de Guardias aisladas".