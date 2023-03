El efecto Silicon Valley contagia a los bancos españoles que se tiñen de rojo en la bolsa

Desde que supimos el viernes que el regulador bancario americano intervenía Silicon Valley Bakn (SVB) la incertidumbre se ha instalado en los mercados. La caída de la entidad supone la mayor caída de un banco en Estados Unidos desde la crisis financiera. Pero no ha sido el único susto, otro banco ha sido intervenido. El nuevo banco que ha caído es Signature Bank, de Nueva York. Decisión del Gobierno de Estados Unidos para intentar parar un efecto contagio. Y aunque en un primer momento se aseguró que no habría rescate para "Silicon Valley Bank" la Reserva Federal ha anunciado que rescatará a todos los clientes de la entidad que podrán acceder a su dinero desde hoy.

Efecto contagio en la bolsa

Hoy dos días después de la caída del banco Silicon Valley Bakn ( SVB) vemos sus efectos en la bolsa española que ha abierto con una ligera caída pero rápidamente ha comenzado la senda bajista y en picado el Ibex 35 se ha desplomado hasta caer casi un 4% cuando llevaba menos de dos horas de cotización.

Mal lunes para el selectivo español donde todos sus valores están en rojo con los bancos como los grandes protagonista de este descalabro. A media mañana el Sabadell cotizaba -10,48%, Bankinter - 7,77%, el banco Santander -7,17%, Unicaja -7,09%, Caixabank -6,86% y el BBVA -6,18%. Las entidades bancarias se desangran por el efecto contagio de Silicon Valley Bakn (SVB).

¿Habrá contagio en España tras el efecto Silicon Valley?

Es inevitable que se nos pase por la cabeza Lehman Brothers ¿Puede afectar a España? Según Daniel Lacalle, economista y colaborador del programa "Espejo Público", asegura que "es una situación muy diferente" porque Silicon Valley Bakn hizo exactamente lo que se recomienda por parte de las autoridades regulatorias cuando se tiene un crecimiento máximo de depósitos y de activos que es invertir ese diento en deuda pública y en activos ligados a hipotecas, que es lo que compró la Reserva Federal.

Pero en 2022 caen de forma masivamente los precios en los mercados internacionales de los activos tecnológicos, que es en lo que se invertía una parte, si no que se desploman los bonos soberanos y lo que ocurre es que esta pérdida supone más que toda su capitalización, inmediatamente pierde su capacidad de vender sus soberanos y se descapitaliza muy rápidamente. El fondo de garantía de depósitos de EE.UU. , que se financia 100% por el sector financiero, los depósitos se garantizan hasta los 250.000 dólares explica Lacalle. En Silicon Valley Bakn (SVB) menos del 3% de esos depósitos eran inferiores a esos 250.000 dólares. El caso de Signature Bank es totalmente distinto.

Nuestras entidades tienen líneas de negocio diferentes, Daniel Lacalle

Pero todo esto de Estados Unidos no es ni de lejos la situación de la banca europea y no vamos a encontrarnos con un problema como el de Lehman Brothers. Nuestras entidades tienen “las líneas de negocio diferentes”. “En España, por ejemplo, el negocio principal de los bancos no depende de startups si no que es más de negocios sólidos dentro del ecosistema industrial español”.