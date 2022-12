El doctor Alfonso Cabeza declara como testigo en el robo de bebés

Se trata de uno de los rostros más populares de nuestro país. El doctor Alfonso Cabeza no solo fue presidente del Atlético de Madrid, sino que estuvo al frente del Hospital de La Paz durante los años en los que se produjeron algunos robos de bebés. "Aquel lugar era muy grande y trabajaban más de 8.000 personas. Yo desconozco si se produjeron o no esos robos de bebés que se dicen", asegura el doctor en el plató de Espejo Público.

Cabeza, que ha sido llamado a declarar como testigo en el caso de los niños robados, ha negado conocer a dos de los doctores supuestamente implicados en aquellos hechos, el doctor José Zamarriego e Ignacio Villa. "No me suenan de nada", dice. Por su parte, reconoce que "es muy difícil robar bebés, no digo que no se pueda, pero tiene que haber mucha gente de acuerdo".