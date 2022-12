Detenido el ex yerno de los abuelos asesinados en el Eixample

El cuerpo de una joven 16 años desnuda y un matrimonio de octogenarios brutalmente asesinados. Es el escenario con el que se encontraron los Mossos d'Esquadra el pasado 27 de enero en una vivienda de Barcelona. Las víctimas eran abuelos y nieta.

Andrea vivía con ellos desde que su madre decidiese dejarla allí porque no se podía hacer cargo de ella. Pero la relación entre los ancianos y la adolescente era cada vez peor a causa de la rebeldía de la joven. Las discusiones según los vecinos eran constantes. Pero tanto la joven como sus abuelos fueron golpeados brutalmente hasta la muerte cuando se despertaron esa mañana.

Sus cadáveres los encontraba una hija del matrimonio y tía de la adolescente. La mujer, presa del miedo, avisó a su ex pareja para contrarle lo ocurrido. Era él. Álex, de 50 años, con antecedentes por robo y una particular vestimenta que mostraba en su perfil de Facebook. había roto con la tía de la fallecida en junio del año pasado y desde entonces vivía obsesionado con la separación. Durante la investigación admitió que llamaba a su ex pareja constantemente y dio a entender que desconfiaba de su actitud porque la encontraba fría y distante. Pero además no mostraba ninguna empatía con la joven asesinada y culpaba a los abuelos de ponerle freno a su comportamiento.

La policía investiga ahora si éste hombre, ya detenido y que conoció a su ex pareja hace 10 años, pudo llevar a cabo el triple crimen porque no pudía soportar el abandono.