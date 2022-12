"El derecho a vacunarse no es de los padres, es de los hijos"

El secretario de Estado de Sanidad, Rubén Moreno, ha declarado a Espejo Público en relación al reciente caso de difteria declarado en España que la vacunación "no es obligatoria" en España. "El problema que nos hemos encontrado es poder encontrar alguna antitoxina para intentar salvar la vida de este niño pues esta enfermedad casi no existe en Europa", asegura. Según Moreno, "hay que concienciar a la gente de que el derecho a vacunarse no es de los padres. Es un derecho de los niños que está pensado para protegerles a ellos y a nosotros. Son una gran irresponsabilidad estas actitudes", en referencia a todas aquellas personas que se oponen a la aplicación de vacunas.