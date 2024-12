Decenas de personas sin hogar buscan refugio en el parque Bruil de Zaragoza: los vecinos denuncian inseguridad y condiciones insalubres

El albergue municipal para personas sin hogar de Zaragoza no da abasto. Muchos usuarios tienen que dormir al raso, pese a las bajas temperaturas. Los vecinos de la zona sufren el impacto de la situación. La suciedad, las peleas y el consumo de drogas se han apoderado del barrio. Al margen del problema del sinhogarismo, ha aumentado la delincuencia. Hay más okupación y la actividad de los narcopisos aumenta. Los vecinos han empezado a movilizarse. Piden soluciones.

Inseguridad e intranquilidad

Cada noche que su hija vuelve a casa tarde, Mamen la espera preocupada. Ella es vecina de la zona del parque Bruil, de Zaragoza. Tiene miedo porque decenas de personas sin hogar duermen junto al portal de su vivienda. La situación límite en la que viven los sin techo, unido al ocasional consumo de alcohol y drogas, hacen que Mamen no esté tranquila. Teme que pueda haber altercados o peleas entre las personas sin hogar. “Ellos, por desgracia, están viviendo una situación muy dramática. No les queremos culpar de nada. Pero no podemos normalizar que cada vez duerma más gente en la calle, y encima en invierno. Se genera suciedad y también intranquilidad. El Ayuntamiento debería darles un cobijo seguro”, apunta Mamen a Más Espejo.

Falta de medios

El albergue municipal que está en el barrio no tiene plazas suficientes. Por eso muchas personas se quedan en las inmediaciones del recinto para aprovechar los desayunos y comidas que se ofrecen. Así, la zona es un ir y venir de hombres y mujeres con carritos y maletas. Dentro llevan sus escasos enseres, algo de ropa y mantas, y mucha desolación.

Más Espejo ha hablado con José Antonio. Lleva casi dos años viviendo en la calle. El parque Bruil es su lugar de referencia. Rechaza que se pueda relacionar sinhogarismo y delincuencia. Sin embargo, admite que muchas de las personas sin techo consumen alcohol y drogas, como la pasta base de cocaína, muy adictiva.

Antonio es un habitual del albergue. Nos dice que puede estar una semana durmiendo en sus instalaciones, pero después tiene que abandonarlo para que entren otros usuarios. Las plazas son insuficientes y debe haber rotación. Reconoce que muchos beben alcohol: “Hay mucha desesperación. Nadie tiene en su cabeza que un día vivirá en la calle. Cuando llega el momento, es terrible”, nos dice.

Los vecinos, al límite

Luis preside el colectivo de vecinos. Han empezado a movilizarse. Ya han convocado una concentración en el barrio. Quieren respuestas de las instituciones, del Ayuntamiento de Zaragoza. Que se ofrezca una salida digna a las personas sin techo, y que la zona vaya recuperando la tranquilidad. Pero insiste en que el parque Bruil tiene más problemas. El aumento de la okupación conflictiva y la venta de droga en los narcopisos está provocando situaciones muy complicadas. Además, los robos han aumentado de manera considerable. A la madre de Ana, otra vecina, la provocaron serias lesiones al tratar de robarle la cadena que llevaba en el cuello.

Estefanía escucha con atención los argumentos de los vecinos. Vive en la calle desde hace dos años. Insiste en que no se relacionen los robos con el sinhogarismo. “Hay personas conflictivas, pero son una minoría”, nos dice. Reclama que los afectados tiren de “empatía” para entender su situación. “No estamos aquí por gusto. La mayoría no tenemos ningún sitio donde poder refugiarnos. Por eso estamos aquí”, sentencia.

Por su parte, el Ayuntamiento de Zaragoza defiende que en el barrio del parque Bruil la situación no es tan crítica como la pintan los vecinos. No creen que exista un problema de seguridad en la zona. Mantienen que, debido a que el albergue municipal está en obras, muchas personas se refugian en sus aledaños. Sin embargo, nos confirman que esta reforma no va a suponer un aumento de las plazas de la instalación, que está en torno al centenar.

Los vecinos insisten en la necesidad de buscar nuevas ubicaciones para las personas sin hogar, y afrontar los problemas de seguridad que están surgiendo en el barrio. Aseguran que no dejarán de movilizarse hasta conseguir que sus demandas se atiendan.

