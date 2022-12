Cuatro años sin ver a su hija después de que la madre se la llevara a Rumanía

Francisco Javier ya lleva cuatro años sin su hija. La madre de la pequeña se la llevó a Rumanía, cuando la custodia era para él, y no la ha vuelto a ver. Ha viajado varias veces para recogerla pero no hay manera de que se la den.

La justicia española y rumana le han dado la razón pero no se están haciendo efectivas las leyes. "Hemos golpeado a su puerta, la hemos llamado por teléfono y ha dicho que no la va a entregar", asegura el padre. "Las autoridades rumanas no han hecho nada, sólo nos apoya la embajada".

Cuenta que una vecina le ha dicho que la niña se encuentra bien, pero no sabe nada más de ella. Espera que todo pueda solucionarse cuanto antes y que las autoridades cumplan con su cometido de una vez.