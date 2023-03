La creadora de ARCO, Juana de Aizpuru, ante nuestro espejo: "Yo siempre he hecho lo que me ha dado la gana"

Incansable, creativa, luchadora, peleona, tenaz, enérgica y muchos otros adjetivos más se podrían aplicar a Juana de Aizpuru, la creadora de ARCO la feria de Arte más importante de España. Fue su idea y no dudó en llevar a la práctica ese sueño para que nuestro país se pusiera al nivel de Europa. Juana de Aizpuru, que ha visto en su vida millones de obras de arte en todo el mundo, escoge como su preferida "El origen del mundo" de Courbet. Para esta entrevista de "Mujeres en el Espejo" Juana nos lleva al estudio de un artista en el centro de Madrid, nos explica que es dónde más a gusto se siente, cerca de sus creadores.



"Yo siempre he hecho lo que me ha dado la gana"



Pregunta: A mí me causa bastante sorpresa descubrir que tu adoptas el apellido de tu marido para abrir tu primera galería.

Respuesta: En Sevilla, cuando llegamos de Madrid, recién casados, no me conocía nadie. Allí todo el mundo me conoció como la mujer de Juan Aizpuru y nadie sabía que yo me llamaba Domínguez.



P.- Eres la primera en traer exposiciones de fotografía a España, una de las primeras en abrir una galería propia de arte en este país... como otras mujeres que han participado en 'Mujeres en el Espejo' eres una pionera en muchos aspectos.

R.- Yo siempre he hecho lo que me ha dado la gana, siempre lo que he querido y si he hecho proyectos siempre ha sido porque he pensado que había una demanda social. Fui ambiciosa desde el principio. El mundo ha sido pequeño para mí, siempre me ha parecido que lo podía abarcar.



P.- Estando en Sevilla se te ocurre una idea que después cuajó y sin la que hoy en día no entenderíamos el panorama artístico español.

R.- Es verdad.



P.- ¿Cómo surge ARCO?

R.- Pues mira, muere Franco y llega la Transición. La verdad que lo pasamos peor económicamente. Los coleccionistas ya no compraban y empecé a viajar desesperadamente. Fui a visitar las dos ferias más importantes del mundo que había entonces y pensé: "¿Cuándo los españoles vamos a llegar a donde esta gente está?" Y dije, no. Hay que hacer una feria en España. "¿Y quién hace la feria?" Pues nada, la hago yo. Y así se hizo. La feria la hice yo.



"Yo siempre he dicho que moriré con las botas puestas"



P.- Sin embargo, Barcelona dijo no.

R.- No, me dijeron, "esto no interesa aquí de momento. Ya lo siento"



P.- Se habrán arrepentido muchísimas veces...

R.- Uf. No te puedes imaginar.



P.- ¿Cuántos años estuviste dirigiendo ARCO?

R.- 8 ó 9.



P.- Dejaste de dirigir ARCO, pero no has dejado de dirigir tu galería.

R.- Bueno, yo siempre lo he dicho, desde el principio, que moriría con las botas puestas, que yo no me iba a jubilar. He sido completamente feliz. Con mis hijas, mi trabajo y mis artistas he tenido más que suficiente, mi vida repleta, satisfecha en todo momento. Me he considerado siempre con las mismísimas posibilidades que cualquier hombre. El mejor hombre del mundo, yo me considero capaz de hacer lo que él haga, pero de verdad por convicción.