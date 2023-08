Un concierto de Bertín Osborne desata una bronca política en el Ayuntamiento de Alfaro

"No estamos de acuerdo con sus continuas declaraciones machistas y también homófobas. No se puede decir, por ejemplo, en pleno siglo XXI, que el feminismo no es necesario.Eso es algo que un Ayuntamiento no puede blanquear con dinero público.Hay que tener cuidado con eso por respeto a la ciudadanía, a las mujeres y a los derechos humanos". Así ha justificado la socialista Raquel Pedraja sus críticas a la contratación de Bertín Osborne por parte del PP para que actúe en las fiestas patronales de la localidad riojana de Alfaro. La alcaldesa popular, Yolanda Preciado, defiende que a la hora de contratarle solo se han tenido en cuenta criterios artísticos y no personales. Ambas han dado hoy sus respectivas versiones de la polémica en Espejo Público.

El PSOE cree que además es una "falta de respeto" a Antonio Carmona

Pedraja, anterior concejala de festejos durante el gobierno del PSOE, ha explicado que fue ella durante el anterior mandato socialista quien cerró el resto de actuaciones para las fiestas de este año, y que ya entonces al PSOE le ofrecieron la posibilidad de contar con Bertín, algo que el grupo socialista descartó por las razones ya expuestas. En su lugar, apalabraron la actuación de Antonio Carmona para ese mismo día. Y si bien no se trataba de un contrato en firme, ya se habían comprometido verbalmente con el ex vocalista de Ketama. Pero tras las elecciones municipales y autonómicas, se produjo un cambio de gobierno y el PP decidió prescindir de Carmona y contratar a Bertín. Algo que Pedraja considera "una falta de respeto" hacia el artista con el que ya se habían comprometido.Además, asegura que el caché de Bertín es considerablemente más alto. Hay entre ambos, afirma, una diferencia de 16.000 euros.

El PP prefería una orquesta, pero estaban todas comprometidas

Según la actual alcaldesa, esa decisión responde únicamente a criterios artísticos. El PSOE había contratado ya otros dos artistas que son King África y Boikot, y desde el PP percibían que había vecinos de una determinada edad o generación que podían sentirse desatendidos. "Nos habían reclamado que contratásemos una orquesta popular para esas fechas, había un clamor social, porque en los últimos años se ha contratado a grupos que ecualizan muy alto. Pero cuando llegamos al gobierno nos dimos cuenta de que con tan poco margen era prácticamente imposible. Todas las orquestas tenían ya otros compromisos apalabrados, así que se nos planteó la posibilidad de contratar a Bertín Osborne y sus mariachis, y pensamos que se trata de un tipo de espectáculo del gusto de los vecinos de ese tramo de edad".

"Una cosa es el músico y otra la persona"

En cuanto a las críticas del PSOE a Bertín, Yolanda Preciado considera que las declaraciones que haya podido hacer son algo que no hay que tener en cuenta a la hora de contratar a un artista: "Aquí contratamos a un artista sin mirar su vida privada. Bertín tiene su vida privada como yo tengo la mía o usted tiene la suya. Eso no lo miramos". Asegura que desde el PP han respetado íntegramente todo el programa de fiestas que había cerrado el anterior gobierno. Pero en el caso del día 15, se encontraron con que el concierto de Antonio Carmona no estaba contratado en firme y consideraron que Bertín Osborne era una opción más apropiada. La ex concejal Raquel Pedraja coincide en que "yo no soy crítica musical, pero entiendo que una persona que tiene una carrera de tantos años tiene calidad musical, pero insisto en que sus declaraciones no se pueden blanquear con dinero público".

En las últimas semanas Osborne ha sido protagonista de la prensa rosa tras conocerse que será padre a los 69 años de un hijo fruto de su relación con Gabriela Guillén y también después de que Chabeli Navarro desvelase que estuvo embarazada de Bertín y denunciase que el cantante la convenció para abortar.