El reportaje de Equipo de Investigación sobre la muerte de 'La Veneno' que podría reabrir el caso

El fallecimiento de Cristina Ortiz sigue sin responder a varias incógnitas que 'Equipo de Investigación' de La Sexta tratará de esclarecer este viernes a partir de las 22:30 en un reportaje especial sobre la última etapa de la vida de 'La Veneno'.

"Hay demasiados cabos sueltos"

La presentadora, Gloria Serra, ha confirmado en Espejo Público que sobre las circunstancias de su muerte "hay muchas contradicciones", principalmente después de escuchar el testimonio inédito de Ana Villalba. Era amiga personal de Cristina y quien halló el cuerpo. Ella desmiente las declaraciones de Alin Bogdan, pareja de Cristina en ese momento, sobre lo ocurrido aquel día. Esta coyuntura ha obligado a "dar un vuelco al programa que ya estaba cerrado".

Incógnitas sobre la muerte de 'La Veneno'; hubo negligencia y no se investigó

La causa que se determinó sobre la muerte de Cristina fue accidente doméstico o suicidio, algo que la familia siempre ha negado. Precisamente la hermana de 'La Veneno', Trini Ortiz, afirma que cuando llegó al hospital se encontró a su hermana como si fuera "un monstruo, con vendajes por toda la cabeza, el labio partido y la nariz rota".

Gloria Serra explica que, aunque "será decisión del juez si se reabre o no el caso, quedan claras varias cosas. La primera es que hubo negligencia, no se investigó y no se aplicó el protocolo ante violencia de género puesto que Cristina había denunciado a su pareja por darle golpes con un bate de béisbol". La causa se archivó, pero ni siquiera se explicó la cantidad de moratones por todo el cuerpo.

"Lo incongruente del caso es que no se han aceptado esas fotografías porque se dice que no se pidió permiso al hospital para tomarlas".

