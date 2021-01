Gloria Serra revela una exclusiva de su programa sobre 'La muerte de La Veneno': "Se ha presentado una nueva prueba"

‘Equipo de Investigación’ cumple diez años convertido en un referente del periodismo de investigación en televisión. Con motivo de este aniversario, programa de La Sexta estrenará este viernes 29 de enero, a las 22:30 horas, el reportaje especial “La muerte de La Veneno, último capítulo”. El espacio presentado por Gloria Serra, en su programa 368, revela la existencia de un testimonio inédito que avalaría la petición de la familia de Cristina Ortiz de volver a investigar el último y controvertido episodio de su biografía.

Cuatro años después de su fallecimiento, este testigo inesperado se ha puesto a disposición del Juzgado número 53 de Madrid y reconoce que hubo negligencia tras ser hallada Cristina gravemente herida. Admite además que “las pruebas que la Policía pudiera recabar debían de estar alteradas, ya que el inicio de la cadena de custodia había sido claramente vulnerado”.

Gloria Serra: "La familia siempre ha intentado reabrir el caso"

Con la ayuda de un criminalista y de un abogado penalista, y en base a este nuevo testimonio, los Ortiz han presentado un recurso contra el auto que desestima la reapertura del caso. Los familiares de ‘La Veneno’ consideran que no se practicaron todas las diligencias necesarias para concluir, como señaló el médico forense en su primera autopsia, que una caída fue la causa de la muerte. Solo veinte horas antes de ser hallada inconsciente en su casa, con un fuerte golpe en la cabeza, ‘La Veneno’ había pedido auxilio al 091 porque su pareja la quería matar. No era la primera vez que llamaba por presuntos malos tratos. La familia cuestiona que no se aplicara el protocolo de actuación correspondiente a una mujer víctima de violencia doméstica y de género.

‘Equipo de Investigación’ habla con la dueña del bar que encontró a Cristina Ortiz malherida y avisó a los servicios sanitarios. Es la primera vez que concede una entrevista a un medio de comunicación. Su versión de los hechos contradice la declaración ante la Policía del novio de ‘La Veneno’. También rompe su silencio, veinticinco años después de su última aparición televisiva, la madre, que no se había pronunciado, hasta ahora, sobre la muerte de su hija.

Tras el rotundo éxito de 'Veneno', la serie original de ATRESplayer PREMIUM, los reporteros del programa de laSexta, que cumple diez años de emisión, documentan las últimas horas de Cristina Ortiz, antes de fallecer el 9 de noviembre de 2016, e indagan en las diligencias que, en nueve días, fueron archivadas y concluyeron muerte accidental.

Una prueba de última hora sobre el caso de La Veneno: "Hemos encontrado un trébol de cuatro hojas"

Gloria Serra ha confesado en 'El Hormiguero 3.0' que el programa que estrenan este viernes en La Sexta, todavía no esta terminado por hallar una prueba a última hora: "Ese programa no está terminado en este momento, lo hemos terminado hoy a las 4 de la tarde", ha revelado.

La periodista ha hablado de que es un programa que le ha dado mucho "subidón" poder realizar. ¡Descubre en el vídeo un pequeño adelanto!