Cayetano Martínez de Irujo, sobre los nuevos impuestos a los ricos anunciados por Sánchez: "No es una frase propia de un presidente (...), es un engañabobos”

El jinete, y en otro tiempo colaborador de Espejo Público, Cayetano Martínez de Irujo, intervenía en Espejo Público la mañana de este jueves en el debate que mantenían en el programa. El tema de discusión: los nuevos impuestos o su subida que anunciaba Pedro Sánchez. El objetivo de ese nueva recaudación fiscal serían las rentas altas y los grandes patrimonios.

"Me quedé perplejo, no es una frase propia de un presidente del gobierno de un país como España y mucho menos de un presidente como Sánchez, a quién tengo en consideración porque le conozco” , así comenzaba su intervención Cayetano.

¿Pero de qué se conocen? “Le conozco de antes de ser presidente del Gobierno, y yo juzgo a las personas por cómo se comportan conmigo y él siempre ha sido muy correcto conmigo a pesar de no estar de acuerdo en muchas de las cosas que hace y que dice” , añade, y vuelve a referirse a la frase de los Lamborghini con mucho asombro: “En este caso creo que sinceramente ha sido una ocurrencia absurda que después de la frase de Maduro de adelantar la Navidad , parece un símil atenuado , es una cosa absurda” e insiste: “No es propia de España ni de un presidente del gobierno"

¿Siente que hay xenofobia hacia los ricos?

El presidente del gobierno Pedro Sánchez anunció un aumento de los impuestos a los “ricos”, por lo que se habla de una especie de “xenofobia hacia a los ricos” ¿lo sientes así le preguntó Susanna Griso? La respuesta del duque es contundente: “Sí” . “En mi caso, ser empresario me costó muchísimo, me educaron para lo contrario y me he tenido que remodelar, he tenido que ganar dinero porque tenía que general el dinero para vivir” .

¿Sientes xenofobia hacia los ricos? Sí

Sobre el linaje de los Alba ¿Pagan menos impuestos?

Además habla sin tapujos de su familia y niega que él o sus hermanos recibieran una herencia económica: “Que cada uno pague en función de lo que tiene , nosotros personalmente tenemos un patrimonio y lo digo sin pudor, pero no hemos heredado ni un euro, la fortuna se quedó por el camino, y tenemos que poner en valor que tenemos que mantener lo que nos ha tocado que es un gran esfuerzo en todos los sentido y sobre todo económico”

“Todo estos eslóganes son para perpetuarse en el poder”

Por eso se atreve a señalar estas declaraciones de Sánchez como una “mentira”: “Estas son las realidades de la vida que están absolutamente probadas, lo demás es mentira, todos los eslóganes que sean parecidos para perpetuarse en el poder, pero la gente no es tonta” y añade “La humanidad funciona así, el comunismo es poner a todo el mundo a nivel bajo que tengan que subsistir dependiendo del gobierno para sobrevivir y entonces pedir clemencia. Eso sí, entonces los dirigentes y sus colindantes se enriquecen 10 o 100 veces más”