"Cada vez que tenemos una situación de acoso nadie dentro del club o de la federación sabe dónde dirigirse"

La desigualdad entra en juego. Yolanda Díaz desde el Ministerio de Trabajo y Economía Social ha abierto acta de infracción a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y a varios clubes femeninos. El Fútbol Club Barcelona y otros dos de segunda división, el Espanyol y el CD Europa son los señalados. Según las últimas declaraciones que ha dado la ministra los clubes carecen de plan de igualdad

[[H2 "Mandamos a nuestras campeonas del mundo sin un plan de igualdad y sin un plan de acoso en su puesto de trabajo que es gravísimo"]]

Hasta 16 clubes de toda España además de a la federación han sido investigados por la inspección de trabajo. Las causas que presentan son la falta de protocolos contra el acoso, la existencia de brecha retributiva y la falta de planes de igualdad. Las investigaciones se han realizado a raíz del beso no consentido en el mundial del expresidente de la RFEF, Luis Rubiales, a Jennifer Hermoso. La respuesta del Barcelona ha sido contundente. El equipo blaugrana asegura tener un plan de igualdad desde el año 2013 y estar actualmente negociando el tercero.

En el programa Espejo Público hemos hablado con Mar Mas, presidenta de la Asociación para Mujeres en el Deporte Profesional, que nos cuenta cómo pueden afectar estas sanciones de cara a la búsqueda de igualdad. La presidenta explica que los protocolos de igualdad son una herramienta muy importante para la asociación. Además, les ayuda a saber dónde se encuentran las mujeres dentro de los clubes y su capacidad de mando dentro de federaciones y clubes.

"¿Planes acompañados de protocolos? "

La presidenta recalca la importancia de que el plan de acoso esté acompañado de un protocolo. "Es como si tienes un plan de incendios y no sabes dónde están los extintores". Mar Mas explica la necesidad no solo de estos planes, si no de que todas las personas reciban una formación que les permita detectar y actuar ante estos casos de acoso. El beso no consentido ha evidenciado que la federación no activo el protocolo. "Cada vez que tenemos una situación de acoso nadie dentro del club o de la federación sabe dónde dirigirse", desde la asociación recalcan que siguen siendo muy necesarios para caminar hacia una igualdad real.