Una azafata acoge a los sin techo en su casa y les ayuda a rehabilitarse

La mayoría de los que Gloria ha acogido en su casa durante estos años han rehecho su vida. Algunos han podido regresar con sus familias, otros no tenían un lugar al que volver, pero, han dejado atrás sus adicciones y otros todavía están en ello.

Con catorce años, Carlos huyó de una infancia terrible en Portugal. Trabajó en la vendimia, en la obra, dónde fuera para poder comer. Hasta que encontró un camino más rápido y fácil. "Empecé con lo típico, con el menudeo, papelinas, luego empecé con los portes para allá y para acá y así por la escalera de arriba". Llevaba un año viviendo en la casa cuando le pillaron con mucha droga. Pasó ocho años en la cárcel, que fueron peor que la calle. Pero, todos los meses, sin falta recibía la visita de Gloria.

Para que los chicos tuvieran una ocupación y para conseguir dinero, Gloria puso en marcha hace unos años un mercadillo de muebles usados. Fede se ocupa de las mudanzas. Ahora es un hombre fuerte y sano, pero, cuando llegó apenas pesaba cincuenta kilos tras pasar veinte años en la indigencia "Bebía mucho, tenía muchos problemas con el alcohol, no comes, no bebes, duermes en la calle, te quedas fatal", sentencia.

Ahora tiene acogidos a nueve chicos en la casa. La crisis les está golpeando muy duro. La ONG ya no cobra subvenciones y Gloria ha hipotecado todo lo que tiene. Sobreviven con su prejubilación como azafata, el rastrillo, donaciones de particulares y la venta de un libro "Mi vida con ellos" en el que cuenta su dura y emotiva experiencia.