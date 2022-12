Arturo Valls: "Practicas tanto, que lo difícil es que no te echen de casa"

Arturo Valls dará vida a uno de los cantantes más efímeros de los años 80, Pedro Marín. "Me he tenido que empapar de su canción 'Aire' que la he tenido que escuchar a todas horas", afirma. Arturo cree que lo más difícil del programa y de su imitación, "no es la parodia en sí. "Es intentar que tu familia no te eche de casa, porque estás todo el día cantando por las esquinas", afirma.

Esta noche, después de El Hormiguero 3.0, tienes una cita con Tu cara me suena, que empieza su segunda temporada llena de sorpresas y novedades.