Arsenio Escolar valora los cambios en el PSOE: "¿Y después de Pedro Sánchez, qué?"

Después de las recientes declaraciones de nuestra colaboradora y exdirigente socialista Susana Díaz en el programa, que hablaba de la necesidad de renovación dentro del PSOE andaluz, parece que en la comparecencia de Juan Espadas esta mañana se abriría el camino para Montero. Sin embargo, según Escolar, aunque el PSOE se juega mucho, las perspectivas de éxito a corto y medio plazo son muy bajas, y no ve como una solución clara el relevo de la actual ministra de hacienda y vicepresidenta primera del Gobierno de Pedro Sánchez.

La apuesta por María Jesús Montero

Escolar considera que, al ser la número dos del partido, "María Jesús Montero no es garantía de éxito", es mucha apuesta por parte del partido si la envía ahí ahora como secretaria general y después como presidenta, pero esto no significa que vaya a tener mayores apoyos." No obstante, destaca que esta decisión podría tener otro objetivo: alejar a Montero de la línea de sucesión de Pedro Sánchez. Esto se debe a que, al ser la número dos del partido, siempre se ha especulado sobre el futuro político del partido después de Sánchez, y la candidatura de Montero en Andalucía podría desbaratar las expectativas de su ascenso a la presidencia del Gobierno.

La sucesión de Pedro Sánchez

Para Escolar, la jugada de Pedro Sánchez al final de su mandato sería preparar la sucesión, pero, en su opinión, Montero no parece ser una opción sólida para liderar el país. Sin embargo, un eventual éxito como presidenta de Andalucía sería un gran logro para ella, ya que ya tiene experiencia como consejera.

El respaldo a Montero dentro del PSOE

Por otro lado, Chema Crespo considera que Montero es la mejor opción que el PSOE tiene en este momento para recuperar Andalucía: "Tiene la máxima confianza del presidente del Gobierno y es una mujer de una honradez absoluta en la defensa de sus ideas. Es una mujer que se ha fajado del partido socialista. Ejerce de andaluza y poner a tu número 2 es a lo mejor a lo que podía apostar el PSOE." Según Rivas, poner a Montero al frente del PSOE andaluz podría ser la jugada más acertada para intentar recuperar el terreno perdido en esta comunidad clave para el partido.

