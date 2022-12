Alfonso Basterra: "Los que me llaman asesino se van a avergonzar"

Pasan cinco minutos de las once y media de la mañana del domingo 27 de octubre. Alfonso Basterra llega a los locutorios de la prisión de Teixeiro, allí le espera un antiguo compañero del Correo Gallego. Baja bien afeitado, con aspecto de estar recién duchado y vestido de manera muy informal. Su aspecto general es bueno.

El padre de Asunta sonríe a quien fue su colega con una mueca triste. Separados por una gruesa cristelera, comienza una conversación que durará unos 40 minutos. La comunicación será, a partir de ahora, a través de un auricular él, y de un interfono desde el interior de la cabina. Una entrevista donde Alfonso se muestra cansado de que se hable de él sin poder replicar ni defenderse, por eso afirma con rotundidad "soy inocente por completo y no tengo absolutamente nada que ver con este caso. Lo repito, absolutamente nada que ver. Lo voy a demostrar y voy a salir de aquí con la cabeza muy alta, porque no he hecho nada".

Basterra asegura no tener nada que ver con el asesinato de la pequeña Asunta. Durante el encuentro, asegura su colega, Basterra se muestra triste e incluso se le humedecen los ojos varias veces al recordar a su hija muerta. Aun así, el padre de Asunta Basterra habla con mucha fluidez y contesta rápidamente a todas las preguntas. Una forma de ser educada que se quiebra al recordar lo que tuvo que vivir ya como detenido durante los registros. "Siento como si estuviera metido en una pesadilla infernal. Me repugnan muchas cosas que han ocurrido, que he sufrido. Como toda esa gente indeseable que se concentró en la calle para gritarme ‘asesino, asesino’. No soporto recordarlo". Su crispacíón es palpable y sus gestos son de desesperación. "Voy a demostrar a todos los que me han juzgado así, sin conocerme de nada, que están confundidos, que deberán avergonzarse".

Muy molesto y enfadado con lo que asegura es ya un juicio paralero, así se lo pregunta su colega. "Me siento juzgado por los demás, por esas personas y por algunas que salen en la tele y en algunos medios hablando de mi como si me conocieran a fondo, como si supieran algo de mi vida. Pero si no tienen ni idea, ¡Qué locura!". Alfonso Basterra ha visto en esta entrevista una forma de intentar defenderse de todas las acusaciones cuando se cumple más de un mes de su ingreso en prisión.