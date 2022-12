Abogada de Ruth. "Bretón solo quiere salir de la cárcel. Es lo único que no tenía previsto"

José Bretón ha remitido una carta a los medios de comunicación en la que reitera que él es la pieza clave para encontrar a los pequeños Ruth y José. En la carta, Bretón se queja del trato recibido e incluso amenaza con denunciar a todos aquellos que le han llevado a su situación en la cárcel.

Esa carta ha tenido inmediata respuesta por parte de la abogada de Ruth Ortiz. María del Reposo ha respondido a José Bretón con rotundidad y contundencia y en exclusiva en Espejo Público. "Que como ya os dije a los medios el día 31 de julio, estuvo hablando conmigo el día anterior por espacio de más de una hora, y también lo hizo en la otra entrada en Las Quemadas, y me dijo algo parecido a lo que dice ahora en su carta, igual que a un policía. Lo único que quiere es salir de prisión simplemente porque esto es lo único que él no tenía previsto en su plan ... Cuando ella decide dejarle, el mayor daño que puede inflingirle es hacer desaparecer lo único que ella quería, a sus hijos.

Bretón pretende ahora manipular a la opinión pública para que se plantee si no merece la pena ponerlo en libertad para intentar que encuentre a los niños. La única opción legal que tiene es decir lo que ha hecho, para poder nosotros, encontrar a Ruth y José. Pero, por supuesto, se va a quedar en la cárcel durante mucho tiempo, hable o no, y eso es lo que lo tiene preocupado, no sus hijos, por los que no sentía el mas mínimo afecto. Sus palabras le delatan: claro que sabe perfectamente dónde están sus hijos, pero ya eso lo sabíamos todos desde el principio".