Tamara Falcó se pronuncia sobre el videoclip de 'Ateo' de C Tangana y Nathy Peluso: "Hay sitios que son sagrados"

Pablo Motos ha desatado en la tertulia de actualidad de 'El Hormiguero 3.0' un debate sobre la polémica que ha provocado en videoclip de 'Ateo' de C Tangana y Nathy Peluso.

Se trata de un polémico vídeo en el que el madrileño y la argentina aparecen bailando bachata en el interior de la Catedral de Toledo. El templo fue alquilado por el artista por un total de 15.000 euros y el permiso del deán Juan Miguel Ferrer Grensche. Tras la polémica generada y la discrepancia con el arzobispado, el deán de la Catedral de Toledo ha dimitido de su cargo.

Cristina Pardo ha hablado en 'El Hormiguero 3.0' que no entiende por qué se desata un debate sobre la grabación de un vídeo en una iglesia porque también se ruedan películas y no ocurre nada. "Han bailado un poco apretados, sí, pero me parece peor los curas que se saltaban el turno en las vacunas de coronavirus", ha apuntado la colaboradora.

Tamara Falcó ha mostrado su postura en 'El Hormiguero 3.0' sobre qué piensa sobre la polémica. La colaboradora ha confesado que "a la iglesia me gusta ir a rezar", por esa razón ha discrepado con el resto de los colaboradores de la tertulia. Tamara Falcó entiende el mensaje positivo de C Tangana en su videoclip pero revela que "no era el sitio idóneo porque hay sitios que son sagrados". "Es donde está el cuerpo de mi Dios", ha apuntado dejando clara su opinión.

