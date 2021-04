El caos de la primera entrevista de Pablo Motos a Will Smith por la traductora

Pablo Motos ha hecho improvisar a Jorge Salvador introduciendo su sección de forma inesperada. "Qué mal rollito", ha opinado Sergio Dalma, que asistía a esta escena como invitado de 'El Hormiguero 3.0'.

De esta forma, Jorge ha podido hacer una sección que, según ha confesado, tenía preparada desde hace dos meses. Y ha recordado la primera entrevista que Pablo hizo a Will Smith en el programa, y que estuvo marcada por el caso debido a la traductora.

Los fallos marcaron esa entrevista desde el primer minuto, como ha demostrado Jorge al volver a poner ese momento. Otro momentazo fue cuando Pablo sacó la guitarra, cuya historia ha aprovechado para explicar Jorge. Will Smith incluso se lanzó a cantar 'Torito guapo' de El Fary.

Además, durante la entrevista a Sergio Dalma, el cantante ha revelado cómo es su relación con su manager y ex mujer: "Me soporta porque me conoce".