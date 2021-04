Pilar Rubio convierte su casa en una pasarela para mostrar las últimas tendencias en moda

Pablo Motos ha tenido que improvisar en 'El Hormiguero 3.0' porque estaba previsto que en este programa participara Pilar Rubio y lo ha hecho... ¡pero desde su casa! El motivo: el positivo de Sergio Ramos por coronavirus, por lo que ella también ha tenido que quedarse confinada.

De esta forma, Pilar ha conectado con el programa desde su casa, que ha convertido en una gran pasarela. Allí ha desfilado con las últimas tendencias de moda. Ha sorprendido con su peluca naranja y su estilismo de Dolce & Gabanna. No obstante, lo llamativo de su 'look' es el estilismo de la ropa de deporte debajo de la ropa de vestir.

Desde la distancia, también ha dejado un estilismo para Pablo Motos y para el invitado, Sergio Dalma, inspirado en Harry Styles. Los dos se han puesto unas llamativas perlas, tanto en el cuello como en las orejas. También se han puesto unos llamativos sombreros para chicos y unos bolsos con forma de perros de peluche.

Además, durante la entrevista a Sergio Dalma, el cantante ha revelado cómo es su relación con su manager y ex mujer: "Me soporta porque me conoce".