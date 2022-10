EN 'EL HORMIGUERO 3.0'

Pablo Motos apareció en 'El Hormiguero 3.0' con un complemento que llamó rápidamente la atención de los espectadores: unas gafas marrones. Motos nos tiene acostumbrados a vestir con una chaqueta negra y una camisa blanca, pero en esta ocasión y con la visita de Carmen Maura, Clara Lago y Alexandra Jiménez sorprendió con un radical cambio de look que más tarde explicó a través de su Instagram: "Me preguntáis por qué llevo gafas todos los seguidores y os lo explico. Es porque me operé como sabéis de la vista y uno de los dos ojos no ha quedado como queremos".