El doctor Cavadas se emociona con las palabras de Aurora, la paciente a la que salvó de un tumor en la mandíbula

'El Hormiguero 3.0' ha vuelto a sorprender con un emotivo vídeo de experiencias reales. En esta ocasión, el programa se ha presentado en la consulta del doctor Cavadas para conocer la historia de una de sus pacientes.

Conocido como 'el doctor milagro', Pedro Cavadas nos cuenta que él ve la medicina no como una forma de solamente salvar vidas, para él es muy importante salvar calidades de vidas. Aliviar el sufrimiento de la gente que lleva una vida miserable.

El duro caso de Aurora

En esta ocasión, Aurora es una de esas pacientes que forman parte del 95% de personas que acuden a su consulta como penúltima opción. Aurora tenía todo el cuerpo de la mandíbula de ángulo a ángulo muerto infectado, supurando y doloroso. Además, tenía resto de tumor en la faringe en la parte de atrás.

"Llegó tal momento de necrosamiento del hueso, que los dientes me los sacaba con raíz"

El principal objetivo del doctor fue apaciguar el dolor miserable de Aurora. La paciente, que llevaba acudiendo a varias consultas sin solución alguna, recibió una vía de esperanza por parte de Cavadas que vio una posibilidad de curarla a través de la cirugía.

"Cavadas me eliminó el tumor, me reconstruyó la mandíbula con el peroné y me reconstruyó la barbilla con el gemelo"