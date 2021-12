Los diez titulares de Mariano Rajoy en 'El Hormiguero 3.0'

Mariano Rajoy ha visitado 'El Hormiguero 3.0' para presentar su libro 'Política para adultos', pero también ha tenido tiempo para repasar la actualidad política. En su visita, el expresidente de Gobierno ha dejado estos titulares.

1. Mariano Rajoy muestra su apoyo total al rey emérito Juan Carlos I: "Debería estar en España"

"Debería estar en España", así de tajante se ha mostrado Mariano Rajoy cuando ha salido el tema del rey emérito. El expresidente de Gobierno ha querido mostrar su apoyo total a Juan Carlos I, una persona que protagonizó los "cuarenta mejores años de nuestra historia".

2. Mariano Rajoy, sobre el frío reencuentro entre Ayuso y Casado: "Ni cobra ni protocolo, fui yo"

La crisis interna del PP ha salido a la palestra muy rápido y Mariano Rajoy ha querido transmitir tranquilidad ante una problemas que piensa que se van a solucionar cuando antes. En la presentación oficial de su libro coincidió con Isabel Díaz Ayuso y Pablo Casado, un encuentro que dejó bastantes comentarios, pero que el expresidente de Gobierno ha querido explicar: "Ni cobra ni protocolo, fui yo", se excusó Mariano Rajoy.

3. Mariano Rajoy sobre el lenguaje inclusivo: "No tiene sentido que nos quieran imponer estas cosas"

El lenguaje inclusivo es un tema candente y algo muy presente en los discursos del actual Gobierno. Para Mariano Rajoy, desde el respeto, no le ve el sentido para que ahora quieran imponer este tipo de cosas: "No voy a empezar mis discursos diciendo 'todas', 'todos' y 'todes'. No lo he hecho en mi vida, no lo voy a hacer ahora", ha señalado.

4. Las 'pullas' de Mariano Rajoy a Pablo Iglesias y Santiago Abascal: "Ha sido la quintaesencia del populismo"

En su libro, Mariano Rajoy critica diferentes gobiernos y durante su charla con Pablo Motos ha dejado alguna 'pulla' a Pablo Iglesias y a Santiago Abascal, dos figuras políticas que salen en 'Política para adultos'. Al antiguo líder de Unidas Podemos le ha considerado como "la quintaesencia del populismo", mientras que al presidente de VOX le ha señalado cosas que no le gusta de su ideología.

5. Las claves de Mariano Rajoy para combatir el populismo: "Una apuesta por la sensatez, sentido común y la moderación"

Mariano Rajoy ha respondido con franqueza a todas las preguntas de Pablo Motos, y ha dado su sincera opinión sobre cómo se puede combatir el populismo. El expresidente de Gobierno se ha declarado como un defensor de la democracia liberal, y en su libro da claves sobre lo que él cree que deben hacer las democracias.

6. Mariano Rajoy se sincera: "He pasado el Covid, me he vacunado dos veces y lo haré una tercera"

La pandemia mundial también ha sido un tema de debate y Mariano Rajoy ha querido concienciar sobre la importancia de vacunarse para acabar cuanto antes con el virus. "He pasado el COVID, me he vacunado dos veces y lo haré una tercera", ha comentado el expresidente de Gobierno.

7. La franqueza de Mariano Rajoy tras su salida de la política: ¿la echa de menos?

Ya retirado de la política, Pablo Motos ha querido saber si Mariano Rajoy echa de menos la política. Y el expresidente del Gobierno ha respondido con mucha franqueza: "No la echo de menos para nada", ha confesado Rajoy, y ha comentado que su etapa como político ha quedado atrás, que no volvería a ser presidente de Gobierno y que ha sido un honor servir a su país.

8. Mariano Rajoy reconoce que le preocupan los socios de Sánchez y que Yolanda Díaz es un "caso de política infantil"

Mariano Rajoy ha querido lanzar un mensaje a Yolanda Díaz, la vicepresidenta segunda del Gobierno, porque ha reconocido que en febrero de 2020 vio venir la gravedad de la pandemia y que desde Moncloa la tacharon de "alarmista". Por ello, Rajoy ha señalado que "eso es un caso muy claro de política infantil" y que en el Gobierno "hay mucho chisgarabís".

9. La soledad del poder: El balance de Mariano Rajoy tras ser Presidente del Gobierno

La soledad en el poder ha sido un tema al que Pablo Motos le ha preguntado a Mariano Rajoy al final de la entrevista. El expresidente de Gobierno ha opinado que, cuando diriges un país, "tienes que pensar y luego saber cuáles son las consecuencias de tus actos", ha dicho en 'El Hormiguero 3.0', Además, Rajoy tiene la sensación de que "muchas veces primero se decide y luego se piensa", algo que considera "una bomba de relojería".

10. Mariano Rajoy 'se moja' y aconseja a nuevos políticos en 'El Hormiguero 3.0'

Por último, Mariano Rajoy se ha enfrentado a la divertida sección de Trancas y Barrancas en la que ha dado consejos a los futuros políticos. El expresidente ha contestado a disparatadas situaciones hipotéticas que no se alejan mucho de la realidad. ¿Reuniones con los líderes rivales? ¿Besos a bebés para ganar votos? Mariano Rajoy no ha esquivado ninguna pregunta de las Hormigas.