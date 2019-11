De cara a las próximas elecciones generales en 'El Hormiguero 3.0' pasaron los líderes de algunos de los partidos candidatos. El gran ausente de este ciclo de entrevistas fue el actual presidente del Gobierno en funciones y líder del PSOE, Pedro Sánchez que finalmente declinó la invitación de Pablo Motos para asistir al plató de ‘El Hormiguero 3.0’.

Por el contrario, los líderes de Vox, Más País, PP, Ciudadanos y Unidas Podemos estuvieron en el programa y esto es lo que opinan sobre la falta de acuerdo de las anteriores elecciones generales y en cómo afronta cada formación la necesidad de formar gobierno el próximo 10 de noviembre.

Pablo Iglesias ofrece muchas garantías para formar gobierno de coalición con los partidos de la izquierda, sin embargo reconoce que "hay sectores que están dispuestos a repetir elecciones hasta la saciedad con tal de que Unidas Podemos no esté en el gobierno".

Albert Rivera comentó que existen problema muy graves por los que tomarse en serio la creación de gobierno y a sus votantes. Y es que Rivera ya prometió en las pasadas elecciones; 'si me votáis crearé gobierno y llamaré a Pedro Casado'. Además independientemente de quién sea el ganador de estas elecciones, Rivera reclamó compromiso a Casado y Sánchez.

Pablo Casado comprende el cabreo de los votantes porque no se pongan de acuerdo para la formación de gobierno, pero no con el PP. Además se siente cómodo gobernando junto a Ciudadanos, su principal socio de gobierno y con quien ya trabaja en muchas provincias. Aunque Casado se siente muy confiando en que esta vez salen a ganar las elecciones, no en formar pactos de gobierno.

Íñigo Errejón, que no fue candidato en las pasadas elecciones, afirmó en ‘El Hormiguero 3.0’ que la verdadera llave para formar gobierno es priorizar en un acuerdo progresista, donde todos los partidos de la izquierda sean capaces de entenderse y juntarse, dejando en un segundo plano el reparto de carteras.

Santiago Abascal tiene claro que no apoyará a Pedro Sánchez, y augura un pacto de gobierno entre PP, PSOE y Ciudadanos. En el cual no entraría Vox ya que las políticas de su partido cuenta con opiniones opuestas a estos tres partidos.

También abordaron muchas otras cuestiones como son Cataluña, la exhumación de Franco, la situación económica del país, pensiones, vivienda, impuestos,.... que puedes volver a ver en ATRESPlayer.