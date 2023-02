Juan del Val desata la polémica en 'El Hormiguero': "Para tener relaciones sexuales hay que mentir"

Durante la tertulia, Pablo Motos ha hablado sobre una noticia que se ha hecho viral en los últimos días y es que un grupo de mujeres han denunciado a un hombre por presuntos abusos sexuales. Este agente ha estado infiltrado durante más de dos años en grupos anarquistas violentos, según traslada la Policía.

Las mujeres han confesado que no se hubieran acostado con él de saber que era un Policía. Juan del Val, Cristina Pardo, Nuria Roca y Tamara Falcó no han dudado en opinar sobre esta noticia que no se ha librado de la polémica.

Juan del Val ha señalado que: "Me parece una noticia disparatada y al margen de que me parece grave identificar esto como un abuso, vale para la risa", ha señalado. Además, el periodista ha comentado que "para tener relaciones una de las cosas fundamentales que hay que hacer es mentir, por tanto es lógico lo que hace", admite.

Cristina Pardo y Tamara Falcó no estaban de acuerdo con el periodista ya que piensa que no hay que mentir para mantener relaciones, aunque el supuesto Policía era un espía. Juan del Val señala que el sexo es en sí mismo algo maravilloso: "Si les pone el Policía pues bien, pero si no hubiera sido Policía también les hubiera gustado", señala.

Pablo Motos ha señalado que en el mundo de los espías esto es lo más normal del mundo. ¡Descubre toda la polémica en el vídeo!