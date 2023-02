Tamara Falcó zanja los rumores en 'El Hormiguero': "Ni estoy embaraza, ni vendo El Rincón"

Como cada jueves, Tamara Falcó ha protagonizado la tertulia de 'El Hormiguero' junto a Juan del Val, Nuria Roca, Cristina Pardo y Pablo Motos para hablar de los temas más importantes de la actualidad. Nada más comenzar, Pablo Motos ha tenido que preguntarle a la colaboradora la pregunta del millón que ha rondado los últimos días la prensa del corazón: ¿Está embarazada?

La colaboradora ya había contando en este mismo programa cómo fue su reconciliación con Onieva y la manera en la que le volvió a pedir que se casará con él.

Todo comenzó cuando un conocido Tik Toker, el mismo que anunció el embarazo de María Pombo, publicó en la red social que Tamara estaba embarazada y que así lo confirmaba su entorno más cercana. La colaboradora no ha dudado en desmentirlo en 'El Hormiguero': "Es mentira, no estoy embarazada", ha confesado.

Tamara ha contando cómo se enteró de que supuestamente estaba embarazada de Iñigo Onieva: "Primero fue por un chat, y luego me lo ha preguntado mi suegra que me ha dicho si la tenía que contar algo y la he dicho que no", ha señalado en el programa.

Además, Falcó ha aprovechado para desmentir que vende El Rincón por siete millones de euros: "No lo vendo, estamos mi hermano y yo con un proyecto, pero no lo vendemos, no sé de donde ha salido esa información", añade. Hasta su madre le preguntó si vendía 'El Rincón'. ¡Así ha desmentido Tamara Falcó todas las informaciones sobre ella!