Con Frank Cuesta

Frank Cuesta y Pablo Motos han jugado con Trancas y Barrancas a 'Lo has hecho o no lo has hecho", lo que ha dado pie para que el herpetólogo y aventurero haya contado algunas anécdotas en 'El Hormiguero 3.0'. Por ejemplo, ha confesado el consejo que aún recuerda de su abuelo y ha contado que formó parte de un grupo de música. Descúbrelo en este vídeo.