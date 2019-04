CON PABLO CASADO

"Soy audaz, me he presentado a un congreso de mi partido cuando nadie daba un duro por mí", ha comentado Pablo Casado a Pablo Motos. El líder del PP y candidato por esta formación a la Presidencia del Gobierno ha mostrado su intención de debatir con Pedro Sánchez y ha criticado que hasta ahora no haya aceptado.