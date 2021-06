La reflexión de Alaska sobre la libertad de expresión tras la polémica con Miguel Bosé y Victoria Abril

Pablo Motos ha recordado que hace poco Alaska se pronunció a favor de Miguel Bosé y de Victoria Abril diciendo que tenían derecho a expresar una opinión.

Al margen de que ella no es negacionista, quería defender la libertad de expresión: "Yo no defiendo lo que las personas han dicho, defiendo que digan lo que consideren". La cantante ha querido recalcar que "esto no es un juicio popular" antes de añadir que "lo que hoy no es una barbaridad, lo fue en su día".

Alaska cree que es un tema bastante complicado: "Eso hace que el día que vas con la mascarilla por la calle venga una persona y te diga ¡traidora!". Además, ha querido marcar la diferencia entre quedarse callado y ser un hipócrita.

Minutos antes, la invitada de esta noche hablaba con Pablo Motos sobre del "aniversario del beso" que celebra con Mario Vaquerizo cada año: "Nos damos todo tipo de besos".