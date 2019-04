¿Qué pretendía hacernos sentir Michael Jackson con 'Thriller'?

LA TOYA JACKSON

La Toya Jackson nos cuenta en 'El Hormiguero 3.0' qué pretendía Michael Jackson hacernos sentir con 'Thriller': "Él quería que fuera algo muy especial". Y confiesa que le recomendó "que la cantara en falsete". Pablo Motos y ella han bailado la canción 'Don't Stop 'Til You Get Enough' en memoria del gran Michael Jackson.