La próxima semana en ‘El Hormiguero 3.0’: María León y Salva Reina, Kun Agüero, Maribel Verdú y Óscar Jaenada y Fernando Tejero

Pablo Motos ya ha desvelado quienes serán los invitados que nos acompañarán la próxima semana en ‘El Hormiguero 3.0’. Sin duda será una semana marcada por el mundo del cine aunque también contaremos con la visita de una estrella internacional del fútbol.

Lunes: María León y Salva Reina

Arrancamos la semana con la visita de los actores María León y Salva Reina quienes acaban de estrenar su nueva película "El universo de Oliver", que ya está disponible en cines. La cinta nos traslada a mediados de los años 80 en el contexto del paso del Cometa Halley, donde un niño, Oliver, busca en las estrellas la solución a sus problemas sobrevenidos por el traslado de su familia a un nuevo barrio.

María León es una de las actrices más valoradas del panorama español. En ATRESplayer Premium acaba de estrenar ‘Heridas’, la adaptación de la serie ‘Mother’ que está siendo alagada por la crítica.

Por su parte, Salvador Reina es la primavera vez que nos visita así que viene a pasárselo en grande con todo el equipo de ‘El Hormiguero 3.0’.

Martes: Sergio Agüero

Recibimos por primera vez al ex futbolista argentino Sergio Agüero, más popularmente conocido como el Kun Agüero. Con el charlaremos sobre su brillante carrera deportiva a la que ha puesto fin hace unos meses y a lo largo de la cual ha logrado veintiún títulos, siete nominaciones al Balón de Oro y ha sido máximo goleador extranjero de la Premiere League.

El argentino jugó durante cinco temporadas en el Atlético de Madrid, con el que disputó 234 conquistando dos títulos, la Europa League de 2010 y la Supercopa de Europa del mismo año.

Miércoles: Maribel Verdú

El miércoles nos visita nuestra buena amiga la actriz Maribel Verdú para hablarnos de "Now and Then", la primera serie española de Apple TV+ que se estrena en la plataforma el próximo 20 de mayo. Se trata de un thriller ambientado en Miami rodado en inglés y castellano que nos cuenta cómo las vidas de un grupo de amigos universitarios cambian para siempre cuando, durante un fin de semana de celebración, uno de ellos acaba muerto. Dos décadas después aquel suceso del pasado se convierte en una amenaza para ellos.

Maribel Verdú, una de nuestras actrices más reconocidas volverá al programa para disfrutar de la compañía de las Hormigas.

Jueves: Óscar Jaenada y Fernando Tejero

El jueves contaremos con los actores Óscar Jaenada y Fernando Tejero, quienes nos hablarán la película “La piel en llamas”, cuyo estreno en cines es el próximo 27 de mayo.

La cinta nos cuenta la historia de un foto periodista que vuelve al conflictivo país donde tomó la instantánea que más fama le ha dado para recoger un premio por la misma. Lo que desconoce es que allí alguien quiere matarlo.

Fernando Tejero ha visitado en varias ocasiones ‘El Hormiguero 3.0’ y siempre se lo ha pasado en grandes. Para óscar Jaenada tampoco es la primera vez en el programa.

